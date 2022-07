TEOTINO, Ai viola manca una mezzala di qualità

Il noto giornalista Gianfranco Teotino ha parlato dei temi di calciomercato durante la trasmissione A Tutto Mercato su TMW Radio.

L’Inter ha fatto passi in avanti grazie al mercato? “È la squadra che si è indebolita meno finora e per il momento parte avanti alle altre. Per quanto riguarda l’attacco Lukaku è decisamente più utile rispetto a Dybala. Asllani è un giocatore con grandissime doti. L’unico depotenziamento è sulla fascia sinistra, dove si è perso Perisic che era insostituibile. Gosens dovrà crescere”. Il podio finora delle squadre migliori sul mercato? “La Roma con Dybala ha fatto un colpo incredibile, rispetto all’anno scorso si sta potenziando tantissimo. Anche il Monza sta ovviamente facendo bene, mentre alla Fiorentina manca una mezzala di qualità in attesa del rientro di Castrovilli. Come podio comunque dico Inter, Monza e Roma”.