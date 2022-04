TACCHINARDI, Italiano diventerà un grande tecnico

L'ex centrocampista Alessio Tacchinardi, parlando a TMW Radio, si è così espresso sui temi più caldi del fine settimana di campionato: "Il primo pensiero è per Italiano. Se continua così probabilmente sarà un grande allenatore non solo in Italia. Non mi aspettavo questo coraggio anche a Napoli. Oramai non è più un caso la caduta in casa del Napoli. Mi dispiace perché pensavo che il Napoli fosse pronto per fare il grande salto. Dopo tanti anni fisso lassù, pensavo fosse nel momento giusto per colpire. Vanno fatti i grandissimi complimenti a Italiano".