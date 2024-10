SUPERLEGA, Pianificata la partenza a settembre 2025

FirenzeViola.it

Bernd Reichart , amministratore delegato di A22, la società promotrice della Superlega, ha confermato alla rivista tedesca 'Kicker' che si stanno attivando per lanciare la nuova competizione quanto prima. Fonti dell'organizzazione hanno confermato ad AS che l'intenzione è di iniziare nel settembre 2025 e l'amministratore delegato tedesco ingaggiato dal progetto assicura che rendere i diritti televisivi più economici e offrire un prodotto migliore sono due dei suoi obiettivi. "Stiamo studiando nuove tecnologie e il modello di business basato su di esse perché crediamo che gli appassionati di calcio meritino un'esperienza migliore e più conveniente sui loro schermi".

Per Reichart, che dirigeva il canale RTL prima di unirsi al progetto guidato dal Real Madrid , il nuovo format della Champions League non ha risposto alle aspettative della gente. "Secondo i nostri criteri le partite avranno più interesse purché si giochino con il massimo in palio a parità di condizioni. Ecco perché - prosegue il CEO di A22 - siamo a favore di un classico formato di campionato con casa e trasferta seguito da uno spareggio”.

Nelle sue dichiarazioni Reichart fa riferimento anche alla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea su Lassana Diarra , in cui la Corte fa riferimento alla Superlega in 35 occasioni. L'amministatore delegato conclude dicendo che “si stanno abbattendo i pilastri delle organizzazioni che detengono il monopolio”.