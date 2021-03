SUPERCHI, Non do i viola spacciati, anzi. I portieri...

A poche ore dal match fra Fiorentina e Roma, un grande doppio ex, Franco Superchi, ha parlato della sfida del Franchi e del momento delle due squadre: "Non do la Fiorentina per spacciata, anzi…-ha detto lo storico portiere del secondo scudetto dei viola-. La Roma vista contro il Milan, soprattutto nel primo tempo, mi pare una squadra in difficoltà. La Fiorentina l’ho seguita nella gara contro lo Spezia, ed anche i viola mi paiono in un momento non felice: il primo tempo contro i liguri è stato quasi disastroso. Oggi prevedo una gara equilibrata tra due gare non in salute".

Da ex portiere, Superchi ha parlato anche degli estremi difensori dei viola: "Dragowski è un ottimo portiere, dà sicurezza. Anche Terraciano è una garanzia, una fortuna averlo come secondo portiere. In porta i viola sono messi bene. Il contrario direi per la Roma: Pau Lopez è tutt'altro che una sicurezza, tant'è che a inizio campionato il titolare è stato Mirante, poi si è infortunato".

Infine, Superchi ha avvisato i viola sui giocatori da temere stasera:

“Veretout mi sembra quello più in forma tra i giallorossi. Anche Mkhytarian è un cliente scomodo per tutti, anche se non sta vivendo un ottimo momento. Sono loro due i pericoli maggiori per Dragowski".