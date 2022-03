STRINGARA, Vlahovic? Prima di Prandelli i tifosi…

L'ex centrocampista Paolo Stringara, oggi allenatore, ha parlato in diretta su TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. L'intervista inizia dalla partita tra Fiorentina e Juventus per Dusan Vlahovic: "Prima che arrivasse Prandelli, i tifosi gliene dicevano di ogni. Poi ha iniziato a fare gol ed è cambiato tutto, ma non scordiamoci che è un ragazzo giovane che si è trovato quasi capro espiatorio delle disgrazie della Fiorentina per arrivare poi in un anno e mezzo ad essere il giocatore più importante. Quando uno inizia a giocare, sogna di giocare nella grandissima squadra. La Fiorentina è una grande, però ce ne sono di più grandi: la cosa brutta è che l'ha chiamato la Juventus, fosse stata un'altra squadra questo casino non sarebbe accaduto. I grandi amori finiscono con grandi emozioni, anche negative, e si usano toni più pesanti. Tra una settimana non se ne parlerà più, sperando che stasera non ci sia l'idiota che fa cose senza senso".