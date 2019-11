STOVINI, Montella ha sbagliato, ha le sue colpe

L'ex difensore Lorenzo Stovini, fiorentino e noto tifoso della Fiorentina, ha parlato così dei viola e di Federico Chiesa: "La Fiorentina deve vincere contro il Lecce, se non riesce a farlo in casa contro una squadra come quella pugliese allora si dovranno rivedere gli obiettivi. Chiesa? Un errore da parte di Montella parlarne così. Poi, in nazionale ha giocato senza problemi, poi si parla di problema fisico e mentale, viene da pensare. Le ultime due prestazioni sono state molto brutte. C'è stata un'involuzione, un cambiamento repentino in negativo troppo marcato, dovrà essere Montella a trovare le soluzioni. Ma anche l'allenatore ha le sue colpe".