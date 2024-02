SQUALIFICHE, Out per un turno in tre. Maxi multe...

FirenzeViola.it

Nessuno squalificato per Fiorentina e Torino (in vista della sfida di sabato in Piemonte), mentre sono tre i giocatori degli altri club che dovranno saltare un turno. Tra questi l'unico espulso Thomas Thiesson Kristensen dell'Udinese "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" e i due diffidati ammoniti Daniel Boloca del Sassuolo e Armando Izzo del Monza.

Maxi multe per alcuni club: € 10.000 al Cagliari "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato oggetti di vario genere nel settore occupato dei sostenitori della squadra avversaria". Stessa sanzione al Milan "per avere suoi sostenitori, al 42° e 45° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di due calciatori della squadra avversaria" e al Napoli "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato oggetti di vario genere in un settore occupato dei sostenitori della squadra avversaria". Multate con importi minori anche Salernitana, Lecce e Sassuolo.