SQUADRA, In campo per preparare il Galatasaray

Oggi pomeriggio il gruppo viola, agli ordini di Montella, comincerà a preparare la sfida amichevole di domenica sera contro il Gatasaray, ultimo testa a testa prima del debutto in Coppa Italia e in campionato. Come ricorda il Corriere dello Sport, da ieri sono in vendita i tagliandi per la gara, con costi dai 18 euro per la maratona (8 il ridotto), 33 per la tribuna e il parterre di tribuna centrale e 43 per la tribuna vip. La squadra turca sarà in città a partire da venerdì.