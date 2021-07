SPINAZZOLA, Operazione riuscita: "torno presto"

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Leonardo Spinazzola si è sottoposto questa mattina all'operazione per la ricostruzione del tendine d'Achille sinistro in Finlandia. L'intervento, eseguito dal prof. Orava e dal dottor Lempainen, è andato tecnicamente bene. Il calciatore nei prossimi giorni sarà di nuovo a Roma e inizierà il percorso di recupero che avrà una tempistica di almeno 6 mesi. In caso di finale dell'Italia a Euro2020, il calciatore raggiungerà gli Azzurri a Wembley. "Ringrazio tutti per essermi stati vicino, siete davvero tantissimi! Iniziato il countdown, ci vediamo presto", ha scritto Spinazzola su Instagram. (ANSA).