SPEZIA-EMPOLI, Bajrami titolare. Dragowski debutta

Stasera l'Empoli andrà a far visita allo Spezia al Picco, per la prima di campionato. E Zanetti non rinuncia certo a Bajrami che, nonostante le voci di mercato che lo vogliono in viola (ballottaggio con Barak) sarà schierato titolare sulla trequarti. Nello Spezia in campo potrebbero esserci due ex perché se Agudelo è abbastanza sicuro di partire dal 1', Gotti sta pensando di buttare subito nella mischia tra i pali il neo acquisto Dragowski al posto di Zoet.