Franco Baldini ha incontrato Luciano Spalletti per parlare del futuro della panchina della Roma. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i due si sono visti in Toscana, ma al momento Fonseca non sembra a rischio nonostante il braccio destro di Pallotta stia considerando diverse ipotesi. Il tecnico di Certaldo, obiettivo anche della Fiorentina, è in cima alla lista.