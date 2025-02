Spalletti: "Contento che Ndour e Casadei siano tornati in Italia"

Il ct azzurro Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di TMW a margine dell'assemblea elettiva FIGC al Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel, che ha visto trionfare Gabriele Gravina, e ha citato anche Ndour, riportato in Italia dalla Fiorentina: "Non possiamo fare a meno di calciatori giovani se vogliamo pensare a una Nazionale forte. Il sogno dei giovani diventa fondamentale per noi, mi fa piacere che siano tornati in Serie A giocatori come Casadei e Ndour, sono curioso di vedere Daniel Maldini all'Atalanta. Il calciatore esperto ti dà qualcosa di più ma rischi di vedere invecchiare tutta la squadra".

Poi sull'elezione di Gravina ha aggiunto: "Sono molto felice che continuerà ad avere come presidente Gravina, persona che ritengo come molto capace. Ma a livello umano molto di più, visto che in questo periodo ho potuto constatare il livello della persona, e vedendo le votazioni, non penso di essere l'unico. Un consenso così alto serve anche alla Nazionale, diventa un punto di riferimento importante in cui tutti dobbiamo riconoscerci".