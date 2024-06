SPAGNA-ITALIA, Dominio iberico ma 0-0 a fine primo tempo

FirenzeViola.it

Un primo tempo di grande sofferenza per l'Italia di Spalletti che può sorridere solo per il risultato di 0-0 alla fine del primo tempo. La Spagna domina per 45 minuti ma non riesce a battere Donnarumma autore di almeno un paio di parate decisive. Di Lorenzo viene ubriacato ripetutamente da Williams che per fortuna degli azzurri sotto porta non fa vedere le stesse qualità: cinque occasioni chiare per la Spagna, zero per l'Italia, ma al quarantacinquestimo il punteggio è sempre in parità.