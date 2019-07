SOTTIL SR, Contento della prestazione di Riccardo

Andrea Sottil ha parlato della prestazione del figlio Riccardo nella prima gara della Fiorentina in America: "Ho rimesso la sveglia per vederla e poi ho parlato con Riccardo via messaggi WhatsApp, era molto soddisfatto e questo mi fa piacere sia per lui che per la squadra. A parte il gol mi è piaciuto come si è mosso in campo e lo stesso vale per la squadra. Certo ha ancora margini di miglioramento ma i mesi a Pescara gli sono serviti a maturare e si è presentato in ritiro pronto, sicuro e motivato a conquistare la fiducia di Montella. D'altronde ci sono pochi giocatori ultimamente in grado di puntare l'uomo".