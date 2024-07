SKY, Primi contatti con Bove. Avanti tutta per Vranckx

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il club viola si sta muovendo sul mercato soprattutto a centrocampo, il reparto più colpito viste le cessioni a parametro zero di Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli e Alfred Duncan.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, per la mediana piace Edoardo Bove della Roma e nelle ultime ore sono stati avviati i primi contatti tra i due club. Oltre al centrocampista della Roma, Pradè sta cercando in queste ultime ore di chiudere per Aster Vranckx, centrocampista belga 2002 del Wolfsburg.