La Fiorentina cambia volto e cerca nuovi giocatori da inserire nella rosa di Beppe Iachini. Gianlucadimarzio.com parla di un interesse della società viola per Alfred Duncan, centrocampista classe '93 del Sassuolo. Il ghanese non sta trovando molto spazio nella formazione di De Zerbi ed è già stato allenato da Iachini in passato: ora è un nome caldo per il mercato viola.