SKY, Gattuso resta il primo nome: c'è la sua apertura

Sky Sport fa il punto sulle ultime in merito al futuro di Rino Gattuso. Il primo nome sulla lista del presidente Commisso resta proprio l'attuale tecnico del Napoli, che per ora è concentratissimo sulla lotta Champions, ma sta cominciando a ragionare anche sul proprio futuro, che con ogni probabilità non sarà più in azzurro. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra la Fiorentina e Gattuso, con la società viola che sta cercando in tutti i modi di strappare un sì all'allenatore, accontentando le sue richieste. Anche lo stesso Gattuso ha aperto all'ipotesi Fiorentina e sembra disponibile a sposare il nuovo progetto viola, a patto appunto di avere la garanzia di essere accontentato anche sul mercato. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni per cercare l'intesa.