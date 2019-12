SIND.CAMPI, Stadio? Con ACF contatti. Le strade...

Il sindaco di Campi Bisenzio Emliano Fossi ha parlato a Italia7 facendo il punto della situazione anche per quanto riguarda la vicenda stadio nuovo. Ecco le sue parole: "Con la Fiorentina ormai da mesi c'è un canale di comunicazione aperto: per noi l'ipotesi stadio a Campi rimane in gioco, ovviamente siamo consapevoli che la Fiorentina debba guardare principalmente alle ipotesi aperte nel capoluogo, quindi in primis il restyling del Franchi e poi l'area Mercafir. Il comune di Firenze si è data dei tempi precisi ma la Fiorentina sa che a campi ci sono altrettante tempistiche che permetterebbero di fare tutto veloce. A Campi dunque ci sono delle condizioni ottimali perché si percorrerebbe una strada piuttosto veloce: l'area individuata non ha bisogno di interventi perché è completamente sgombera da costruzioni precedenti. La Fiorentina ha parlato già con i proprietari dei terreni per cui su trattative tra privati noi non vogliamo entrare, visto che ci sono in gioco 38 ettari. Pochi collegamenti? Non è vero, è una cosa che dice chi non conosce bene la realtà. Lo ha detto Nardella? Più volte gli ho detto che lui si scorda spesso di essere sindaco anche della città Metropolitana: lui è giusto che pensi a Firenze ma anche alle altre realtà attorno al capoluogo. E' chiaro che serviranno interventi migliorativi in quella zona se dovesse essere realizzato lì lo stadio, però quando si dice che quell'area lì è una landa desolata è sbagliato: quello è il cuore produttivo della Toscana".