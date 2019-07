SIMONTI, Eletto migliore in campo con il Benevento

Nonostante la sconfitta per 0-3 in amichevole contro il Benevento, per un giocatore della Fiorentina - per la quasi totalità composta da giovani della Primavera, però, va detto - è arrivato comunque un riconoscimento. Il giovanissimo terzino Federico Simonti, infatti, è stato premiato come miglior viola in campo. Ecco il post sui social della società viola che rende noto l'avvenimento.

Nuova Comauto Spa Man of the match: avete scelto Federico Simonti come miglior viola in campo di Fiorentina - Benevento #ForzaViola Pubblicato da ACF Fiorentina su Domenica 21 luglio 2019