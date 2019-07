SIMEONE, Italia? Spero di restare a lungo. L'Europa...

Così l'attaccante viola Giovanni Simeone ai microfoni di Sportitalia: "Il mio fisico? Cerco di allenarmi sempre facendo le cose che devo fare, poi la genetica un po' aiuta. La mia fidanzata ama allenarsi, quindi anche lei mi sprona sotto questo aspetto. La ICC? Giocare contro squadre forti ci aiuta, dobbiamo approfittarne perché ogni partita è tosta e diamo il massimo per fare bene. I giovani? Ci sono lati buoni e meno buoni. C'è poca esperienza, certo, ma i periodi difficili ci hanno aiutato a crescere. L'Europa? Manca ancora tanto, al momento dobbiamo solo lavorare al meglio per fare bene. Poi sarà il mister a mettere in campo i migliori per raggiungere gli obiettivi: ora è molto importante la parte fisica. L'Italia? Ci si sta molto bene, ho trovato un posto bellissimo, dove mangio bene, dove respiro una buona aria. Noi argentini siamo simili agli italiani, spero di stare qui il più possibile".