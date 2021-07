SIGNORELLI, Italiano? Allenare Viola è un'altra cosa

Elio Signorelli, direttore sportivo ed ex calciatore, ha parlato a TMW di Vincenzo Italiano. Queste le sue dichiarazioni: "Ha dimostrato di sapere il fatto suo come allenatore ma una cosa è guidare lo Spezia, altra cosa allenare a Firenze e al... Bar Marisa. E' più difficile, a Firenze ci sono molte più pressioni e devi essere un tecnico di grande spessore. Per Italiano sarà il momento decisivo per completare la sua crescita e esplodere o in caso contrario tornare ai club di livello inferiore".