SIENA, Voci di cessioni a cordata asiatica. Zenga il n.1

Il Siena potrebbe cambiare di nuovo proprietà. Come riporta il Corriere Fiorentino, il club toscano dopo la ripartenza con Simone Giacomini si è espresso proprio in questi giorni sulla questione, chiarendo pubblicamente che al momento nessuna attività è stata paralizzata e che comunicherà eventuali novità, intanto però continua a fars strada l'ipotesi che una cordata asiatica con a capo Walter Zenga (che diventerebbe presidente) sia vicina all'acquisto della società ritornata in Serie D. Oggi ci dovrebbe essere un vertice tra il sindaco della città e il club per far capire all'amministrazione cittadina lo stato delle cose.