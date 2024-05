SHPENDI, C'è anche la Fiorentina sul bomber di Serie C

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Cristian Shpendi, protagonista di una straordinaria stagione in Serie C con il Cesena, durante la quale ha messo a segno venti gol, sarebbe finito nel mirino della Fiorentina. La società di Rocco Commisso, ancora alla ricerca di un bomber da doppia cifra, potrebbe puntare sul giovane attaccante albanese, classe 2003, della squadra bianconera. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, Shpendi sarebbe pronto al doppio salto di categoria, ma la Fiorentina non è l'unica pretendente.

Il talento albanese, nato ad Ancona, ha attirato l'attenzione di diversi club di Serie A, tra cui Napoli, Torino e Monza. Tuttavia, il quotidiano sottolinea che il club viola, grazie agli ottimi rapporti con il Cesena, sembra essere la favorita per spuntarla. Il prezzo per il giovane attaccante si aggira attorno ai 2 milioni di euro, come riportato da Tuttomercatoweb.com.