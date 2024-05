SERIE B, La Cremonese batte il Catanzaro e va in finale

FirenzeViola.it

La Cremonese passeggia sul Catanzaro per 4-1 e si aggiudica la finale di play-off contro il Venezia per l'ultimo posto in Serie A. Per i grigiorossi, a cui bastava un pareggio, a segno Vazquez, Buonaiuto, Coda e Sernicola. Nonostante la sconfitta, ottima la stagione da rookie del Catanzaro. Le finali play-off si giocheranno il 30 maggio in casa della Cremonese e il 2 giugno in casa del Venezia. In caso di parità andata e ritorno, la squadra con il miglior piazzamento (Venezia) andrà in Serie A.