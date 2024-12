SERIE A, Udinese corsara a Monza: i friulani vincono 2-1

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Udinese vince in casa del Monza e inguaia la squadra lombarda. Nel Monday night di Serie A, i friulani hanno la meglio della squadra allenata da Nesta per 2-1 grazie alla rete nel primo tempo di Lucca e a quella nel secondo di Bijol, abile a partire dalla difesa e concludere in rete. A nulla è servito il momentaneo pareggio di Kyriakopoulos e la buona prestazione di Bianco dal 1' in campo e sostituito al 79': i 3 punti vanno all'Udinese che sale così a 20 punti, i brianzoli restano invece al penultimo posto con 10 punti.