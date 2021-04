SERIE A, Pareggio all'Olimpico: Roma-Atalanta è 1-1

Sfida di vertice molto intensa tra Roma e Atalanta, terminata in parità con un gol ed un'espulsione per parte. Meglio la Dea a livello di gioco, e in vantaggio grazie al gol dell'ucraino Malinovskyi, ma poi costretta a rimanere un uomo in meno per via del rosso a Gosens. Reagiscono i giallorossi, che arrivano al pari grazie all'ex Cristante. Un altro ex, Ibanez, viene cacciato dal campo nei minuti di recupero, ma è troppo tardi perché cambi qualcosa.

Roma - Atalanta 1-1

26' Malinovskyi (A); 75' Cristante (R)