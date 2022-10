SERIE A, Orari fino alla 21^: ecco gli impegni dei viola

La Serie A programma i suoi impegni di inizio 2023: dopo la pausa di quasi due mesi per il Mondiale in Qatar, il campionato italiano ritornerà nel mercoledì precedente a Befana con l'infrasettimanale valevole per la 16^ giornata. Ecco gli orari di inizio anno per la Fiorentina (calendario fino alla 21^ giornata):



Fiorentina-Monza, mercoledì 4 gennaio ore 18.30

Fiorentina-Sassuolo, sabato 7 gennaio ore 15.00

Roma-Fiorentina, domenica 15 gennaio ore 20.45

Fiorentina-Torino, sabato 21 gennaio ore 20.45

Lazio-Fiorentina, domenica 29 gennaio ore 18.00

Fiorentina-Bologna, domenica 5 febbraio ore 18.00