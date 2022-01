SERIE A, M.Savic salva la Lazio, Verona corsaro

Scoppiettante 3-3 tra Lazio ed Empoli con la squadra di Andreazzoli che ha rischiato il colpaccio fino al gol del pareggio di Milinkovic Savic nel recupero. L'Empoli era partito fortissimo andando sul doppio vantaggio già dopo 8 minuti con Bajrami (6') e Zurkowski (8'). Immobile accorciaba al 14'. Nella ripresa Milinkovic Savic sale in cattedra siglando prima il 2-2 al 66' poi, dopo il nuovo vantaggio azzurro di Di Francesco al 75', quello del definitivo 3-3 al 93'. Ma nel frattempo era successo di tutto: al 76' gol annullato dal VAR per mani a Patric e rigore sbagliato all'87' da Immobile. Poi il serbo ci mette una pezza. Il Verona - che con 11 positivi era stato fatto comunque partire, espugna invece il Picco per 2-1: alla doppietta di Caprari al 56' e 70' risponde Erlic all'85' ma nel momento di maggior pressione spezzina l'ex viola Agudelo lascia i suoi in dieci e il risultato non cambia più