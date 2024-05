SERIE A, Le formazioni delle partite delle 18:00

FirenzeViola.it

Alle 18:00, Torino e Napoli si sfideranno a distanza per il nono posto in campionato. Le due squadre, rispettivamente contro Atalanta e Lecce, sono ancora in corsa per una qualificazione in Europa ma tutto dipenderà dalla Fiorentina. Se i viola dovessero chiudere all'ottavo posto in campionato, senza riuscire ad agganciare la Lazio, alla quale manca solo di un punto contro il Sassuolo per consolidare la sua posizione (leggi QUI la notizia), e allo stesso tempo vincere la Conference League mercoledì prossimo ad Atene, una tra granata e azzurri guadagnerebbe il pass per i preliminari della prossima Conference League.

La sfida è aperta, con la squadra di Cairo che ha un punto in più in classifica rispetto ai partenopei e il vantaggio negli scontri diretti. Il Napoli, quindi, ha bisogno di una vittoria al Maradona per sperare di non interrompere la striscia di 15 anni consecutivi di qualificazioni alle coppe europee oltre che sperare che la Fiorentina vinca ad Atene e tifare contro il Toro in campionato. Ma ecco dunque le formazioni:

ATALANTA-TORINO:

ATALANTA: Carnesecchi; Djimsiti, Toloi, Scalvini; Holm, Pasalic, Koopmeiners, Zappacosta; Lookman, Scamacca, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini

: Gemello; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Ricci; Pellegri, Zapata. Allenatore: Ivan Juric



NAPOLI-LECCE:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona



LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Berisha; Almqvist, Blin, Dorgu; Krstovic. Allenatore: Luca Gotti