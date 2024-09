SERIE A, Le designazioni arbitrali: derby di Milano a Mariani

FirenzeViola.it

Con un comunicato pubblicato oggi, l'Aia ha reso note le squadre arbitrali per la quinta giornata di Serie A. Detto di Fiorentina-Lazio, diretta da Marcenaro, il quinto turno di campionato sarà soprattutto quello di Juventus-Napoli e Inter-Milan. Per i due big match del weekend sono stati scelti due arbitri di spessore, come Daniele Doveri per la sfida dello Stadium e Maurizio Mariani per il derby di Milano. Qui le designazioni complete con tanto di Var associati alle sfide:

Cagliari-Empoli Venerdì 20/09 H.18.30

Sozza

Giallatini – Colarossi

Iv: Rutella

Var: Fabbri

Avar: Mazzoleni

Hellas Verona-Torino Venerdì 20/09 H.20.45

Marinelli

Capaldo – Trinchieri

Iv: Bonacina

Var: La Penna

Avar: Dionisi

Venezia-Genoa Sabato 21/09 H.15.00

Marchetti

Carbone – Peretti

Iv: Perenzoni

Var: Chiffi

Avar: Abisso

Juventus-Napoli Sabato 21/09 H.18.00

Doveri

Scatragli – Moro

Iv: Giua

Var: Marini

Avar: La Penna

Lecce-Parma Sabato 21/09 H.20.45

Guida

Imperiale – Ceolin

Iv: Cosso

Var: Mazzoleni

Avar: Dionisi

Fiorentina-Lazio H.12.30

Marcenaro

Del Giovane – Di Iorio

Iv: Colombo

Var: Abisso

Avar: Chiffi

Monza-Bologna H. 15.00

Massa

Meli – Alassio

Iv: Crezzini

Var: Meraviglia

Avar: Marini

Roma-Udinese H. 18.00

Feliciani

Costanzo – Vecchi

Iv: Sacchi

Var: Di Bello

Avar: Paganessi

Inter-Milan H. 20.45

Mariani

Bindoni – Tegoni

Iv: Ayroldi

Var: Di Paolo

Avar: Paterna

Atalanta-Como Lunedì 23/09 H. 20.45

Tremolada

Preti – Rossi M.

Iv: Collu

Var: Paterna

Avar: Aureliano