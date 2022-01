SERIE A, Lazio show a Salerno: 0-3 e a +3 sui viola

La Lazio non ha sbagliato nell'anticipo della 22a giornata di Serie A imponendosi 3-0 sul campo della Salernitana ultima in classifica e ridotta ai minimi termini dal Covid. Partita decisa già nei primi dieci minuti di gioco con la doppietta siglata da Ciro Immobile: al 7' sfruttando un colpo di tacco al volo di Milinkovic-Savic e al 10' appoggiando in rete l'assist di Pedro. Nella ripresa è arrivato anche il tris di Lazzari in contropiede. Ora i biancocelesti sono a quota 35 punti, a +3 sulla Fiorentina che però ha ben due partite in meno...