SERIE A, La Roma vince solo nel finale. Sheva ko 2-0

Esordio amaro per Shevchenko sulla panchina del Genoa che si arrende alla Roma solo nel finale. E' Afena-Gyan a mettere due volte la firma sulla partita, con una doppietta negli ultimi 10 minuti. Dopo il primo quarto d'ora il VAR aveva annullato un primo gol ai giallorossi per un fallo di mani, di Abraham e la partita sembrava avviarsi verso lo 0-0 poi il giovanissimo Afena-Gyan segna all'82' e raddoppia nel recupero, al 94'. Finisce così 2-0 per gli ospiti che rovinano la festa a Sheva e alla nuova proprietà arrivata oggi in città per visitarla, guidata dal sindaco, e per assistere alla prima del nuovo tecnico.