Primo successo in campionato per la Roma che nel secondo anticipo del sabato della 3a giornata di campionato ha battuto per 1-0 l'Udinese alla Dacia Arena grazie al gol messo a segno da Pedro al 55'. Con questo risultato i giallorossi salgono a quota 4 punti in classifica, mentre l'Udinese resta a quota 0 dopo i primi due ko stagionali contro Verona e Spezia.