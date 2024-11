SERIE A, La Lazio risponde alle seconde. 3-0 sul Bologna

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio risponde alle seconde in classifica (tra cui la Fiorentina) e conquista una vittoria per 2-0 che la porta a quota 28 punti. A farne le spese è il Bologna, che interrompe così il proprio percorso positivo in campionato. Un fattore determinante nella partita è senza dubbio la doppia ammonizione di Pobega, che viene espulso nel primo tempo. Nella ripresa, i biancocelesti sbloccano il risultato con Giogot, seguito dai gol di Zaccagni e di Dele-Bashiru che fissa, nel finale, il punteggio sul 3-0.