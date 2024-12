SERIE A, La Dea sogna il tricolore: battuto 2-1 il Milan

FirenzeViola.it

L'Atalanta si conferma sempre più in corsa per lo Scudetto superando il Milan 2-1 al Gewiss Stadium. Ad aprire le marcature è il gol dell’ex Charles De Ketelaere, che sfrutta un preciso calcio di punizione e segna di testa. Il Milan risponde subito con uno scatenato Leão, che semina la difesa nerazzurra e serve a Morata l’assist per il facile tap-in del pareggio.

Nella ripresa, Maignan respinge un tentativo pericoloso di Lookman, ma poco dopo l’attaccante nigeriano colpisce di nuovo: il suo colpo di testa preciso regala i tre punti alla Dea. Nerazzurri che dunque salgono momentaneamente al primo posto in vetta con 34 punti in attesa del Napoli impegnato nuovamente contro la Lazio stavolta in campionato. La squadra di Fonseca invece rimane a 22 punti a -6 dalla Fiorentina con una partita in più.