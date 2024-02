SERIE A, L'Empoli strappa 3 punti al 94': Sassuolo ko

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Empoli strappa all'ultimo tuffo la sfida salvezza al Sassuolo che, due volte in svantaggio era riuscito sempre a rimontare. Bastoni al 94' di testa incorna una punizione di Marin dove Consigli non può arrivare quando ormai la partita, combattuta e con tanti colpi di scena, sembrava chiudersi con il pareggio che teneva tutte e due le squadre fuori dalla zona retrocessione. Resta invece a 20 come il Verona il Sassuolo (anche se deve recuperare una gara) mentre esulta l'Empoli del "solito" Nicola che sale a 25, ossia a +5 sul terzultimo posto.

Apre le marcature Luperto in avvio di gara (11') con il Sassuolo che trova il pareggio solo nella ripresa, al 54', su rigore con Pinamonti che oggi dal dischetto non sbaglia. L'Empoli torna in vantaggio sempre su rigore, al 64', con il solito Niang ma al 77' è bravo Ferrari di testa su suggerimento di Bajrami a siglare il 2-2, con la solita suspance del Var: Aureliano va a rivedere ma convalida. La gara però non è ancora finita e come detto l'Empoli strappa i tre punti al 94' con Bastoni che infila in rete una punizione di Marin.