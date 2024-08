SERIE A, Il Torino batte di misura il Venezia e conquista la vetta

FirenzeViola.it

È grazie al gol di Saul Coco che il Torino batte di misura il Venezia per 1-0 e conquista la vetta solitaria della classifica, in attesa dei match di stasera, con 7 punti in 3 giornate. I granata di Vanoli, imbattuti per il momento in Serie A, sbloccano così un match complicato, risolto da un colpo di testa su calcio d’angolo. Gli uomini di Di Francesco escono quindi senza punti, nonostante una buona ripresa, e rimangono aggrappati all’unico pareggio ottenuto contro la Fiorentina domenica scorsa.