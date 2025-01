SERIE A, Il programma di oggi. Alle 18 Napoli-Juve

FirenzeViola.it

Dopo la vittoria per 2-0 del Torino di ieri sera sul Cagliari, oggi riparte la Serie A. Il sabato di campionato si aprirà alle 15:00 con la sfida tra il Como e l'Atalanta. Bergamaschi che, reduci dal successo per 5-0 in Champions League, proveranno a ripartire anche in campionato dopo il ko contro il Napoli. Il Como invece proverà a bissare il clamoroso successo per 3-2 dell'andata.

La partita di cartello della giornata si giocherà alle 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli dove i partenopei sfideranno la Juventus. Gli uomini sono alla ricerca del sesto successo consecutivo, mentre i bainconeri cercheranno di bissare la vittoria contro il Milan di settimana scorsa. Infine, alle 20:45, allo stadio Carlo Castellani di Empoli andrà in scena Empoli-Bologna.