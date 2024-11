SERIE A, Il Parma ribalta il Venezia. Al Penzo finisce 1-2

FirenzeViola.it

I lagunari cedono ai ducali per 2-1 nel match delle 15:00 nello scontro tra neopromosse. Gli arancio-neroverdi passano in vantaggio dopo pochi minuti con Nicolussi Caviglia, ma vengono riacciuffati da Valeri dopo nemmeno 12 minuti. Quella che sembra una partita pirotecnica si va piano piano ad assestare sul finale di gara, dove però sono gli emiliani a strappare un successo grazie al colpo di Bonny al 68’. L’attaccante francese, lasciato inaspettatamente in panchina, entra e segna, regalando così i tre punti ai suoi, che tornano a vincere dopo quasi 3 mesi e condannano il Venezia al momentaneo ultimo posto a 8 punti.