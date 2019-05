SERIE A, Il Napoli vince a Ferrara: SPAL battuta 2-1

Un gol di Mario Rui all'88 sancisce la vittoria per 2-1 del Napoli ai danni della SPAL. Gli azzurri erano andati in vantaggio con Allan al 49' salvo poi farsi riprendere da un calcio di rigore di Petagna all'84' prima del gol nel finale del terzino portoghese. Tre punti che servono alla squadra di Ancelotti per rinforzare un secondo posto ormai già matematico, mentre la SPAL rimane 11esima, ma con la salvezza già in archivio dallo scorso turno di campionato.