SERIE A, Il Bologna si llude: pari Juve al 92'

Il Bologna si illude e assapora il colpaccio all'Allianz Stadium ma, in doppio vantaggio al 53', durante la ripresa si fa rimontare dalla Juve con Mbangula che segna il 2-2 finale nel recupero. Italiano, che poteva dare un dispiacere al suo predecessore espulso anche per proteste, deve fare invece i conti con un pari che assume i contorni di una sconfitta per come arrivato.

Ndoye sblocca il risultato alla mezzora e il Bologna va negli spogliatoi avanti di un gol visto che Vlahovic nel recupero spreca una ghiotta occasione per il pari; nella ripresa, dopo l'espulsione del grande ex Thiago Motta dalla panchina per proteste, Pobega imbeccato da Castro raddoppia per i rossoblù al 53'. Dieci minuti dopo la Juventus, contestata dai propri tifosi, si scuote e riapre la gara con Koopmeiners. Quando i rossoblù assaporavano però il colpaccio in casa bianconera, al 92' Mbangula su assist di Vlahovic insacca in rete il pallone del 2-2