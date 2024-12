SERIE A, Genoa-Napoli 1-2: Conte momentaneamente 1°

FirenzeViola.it

Il Napoli vince contro il Genoa e scavalca momentaneamente l'Atalanta al primo posto in Serie A, allungando sulle altre squadre che giocheranno in questo weekend. Tutto facile nel primo tempo per gli uomini di Conte che indirizzano la gara con le reti di Anguissa e Rrahmani, per poi soffrire però nei secondi quarantacinque minuti: Meret viene bucato solo da Pinamonti ma si rende protagonista di almeno un paio di parate decisive. Alla fine i 3 punti vanno in Campania con la squadra azzurra che sale così a 38 punti in 17 partite di Serie A.