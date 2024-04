SERIE A, Colpo Verona al 93’: Coppola-gol e Udinese ko

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È terminata 1-0 in favore dei padroni di casa la sfida del Bentegodi tra l’Hellas Verona e l’Udinese, match delle 20:45 che ha chiuso il sabato della 33ª giornata di Serie A. A decidere la sfida è stato un colpo di testa di Coppola al 93' sugli sviluppi di un corner. Da segnalare nel primo tempo un palo di Noslin per i padroni di casa mentre nella ripresa un gol annullato all’Udinese per fuorigioco di Pereyra.

In virtù di questo risultato, i gialloblu salgono a quota 31 punti, raggiungendo l'Empoli e staccando di tre lunghezze proprio i bianconeri (ma i friulani hanno una gara in meno, ovvero quella contro la Roma che verrà recuperata giovedì prossimo).