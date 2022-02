SERIE A, Capienza stadi: unico torneo con il 50%

Negli stadi italiani ritorna la capienza al 50%, dopo gli ultimi due turni di campionato con il limite massimo di 5.000 spettatori. Le nuove restrizioni sulla capienza al 50% - sottolinea Il Giorno – dureranno circa un mese. Numeri che vanno controcorrente rispetto al resto d’Europa: in Francia e in Inghilterra non esiste nessuna limitazione; in Spagna, invece, il limite della capienza è imposto al 75%. In Italia, gli stadi torneranno al 100%, nella migliore delle ipotesi, a fine febbraio o, addirittura, a inizio primavera.