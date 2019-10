SERIE A, Alle 19 c'è Napoli-Atalanta: le formazioni

Alle ore 19 Napoli e Atalanta scendono in campo ed inaugurano il mercoledì della 10^ giornata di Serie A. Ancelotti deve far fronte alle emergenze e schiera una difesa rimaneggiata, affidandosi in attacco alla coppia Lozano-Milik, con Insigne allargato a sinistra. Attacco inedito invece per Gasperini, che sceglie l'ex viola Ilicic come terminale offensivo, lasciandone però un altro - reduce da una tripletta - come Muriel, con Gomez e Pasalic alle sue spalle. Ecco le formazioni ufficiali.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Milik.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Ilicic.