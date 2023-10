SERIE A, Alle 15 Sassuolo-Bologna: le formazioni ufficiali

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle ore 15 Sassuolo e Bologna scendono in campo in una sfida tutta emiliana, nel primo match di oggi e valido per la decima giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta