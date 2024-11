SERIE A, Al Milan basta Reijnders: 1-0 a Monza

FirenzeViola.it

Il Milan vince di misura a Monza, grazie al gol di Reijnders al 43': 0-1. Il Monza parte bene con Maldini e Danny Mota impegnano la difesa rossonera nella prima mezzora ma il primo tempo finisce con il Milan avanti con il colpo di testa di Reijnders. Nella ripresa entra anche Lea, tenuto in panchina fino al 63' da Fonseca, che all'85' si accende ma Turati in tuffo gli nega la gioia del gol e il risultato non cambia. Il MIlan, con i tre punti, sale al settimo posto a 17 punti mentre il Monza resta a 8, in piena zona retrocessione.