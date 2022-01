SENSI, Prossimi giorni nuovo incontro tra Inter e Samp

Sempre vivo l'asse Milano-Genova per Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter, che ieri sera non è sceso in campo contro il Venezia, dovrebbe partire direzione Sampdoria. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, in questi giorni dovrebbe essere previsto un nuovo incontro per definire il tutto. Il giocatore dovrebbe approdare in blucerchiato con la formula del prestito di sei mesi.