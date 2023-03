SCUOLA MARESCIALLI, L'Nsc: "Viola qui ok, ma..."

Interpellato dalla Nazione in merito all'ipotesi della Fiorentina a Castello, nell'impianto della Scuola Marescialli, il segretario generale provinciale Nsc Gianluca Pittoni ha dichiarato: "Come sindacato dei Carabinieri non abbiamo nulla in contrario al fatto che la Fiorentina giochi nell’impianto della scuola Marescialli. Il tutto però deve passare dall’Arma, quindi sarebbe opportuno che il Governatore Giani o il sindaco parlino con i vertici, perché sono loro che devono trovare un accordo. Come sindacato c’è apertura, naturalmente a patto che anche per i Carabinieri ci sia un ritorno, come può essere quello di un nuovo impianto”.

"Servirebbe un progetto – continua Pittoni - perché l’impianto è in rifacimento, comprendo lo stadio, palestra e piscine, e sarà esterno alla scuola Marescialli. Come tempi forse siamo un po’ stretti, anche se sicuramente avere un nuovo impianto sarebbe un’opportunità per tutti. In questo momento lo stadio ha una capienza di circa 5mila posti, troppo pochi per ospitare la Fiorentina".