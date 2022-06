SCOPRITORE. CASTRO, Auguri Gaetano! Ora...

Gigi Nicassio, talent scout e primo allenatore di Gaetano Castrovilli, ha ricordato gli esordi del giocatore e gli ha fatto gli auguri per il matrimonio di oggi: "Gaetano da quando lo conosco è rimasto il ragazzo che era, umile e con i giusti valori della famiglia. Oggi si consacra una bella storia con questa ragazza conosciuta a Firenze e ne siamo felici. Noi l'abbiamo visto a 10 anni, quando venne a fare il provino a Bari ed è entrato in campo come se stesse danzando, bello da vedere. Come persona non si è mai montato la testa anche quando si è capito che era più forte di altri. Peccato che si sia fatto male ma tornerà più forte di prima. Lui è un mezzo Tardelli o Antognoni e la Fiorentina e la Nazionale hanno bisogno di lui. Guidi mi chiamò quando la Fiorentina prese Scalera e Castrovilli ed io gli consigliai di prendere il secondo e non il primo che infatti ora è nelle categorie minori. Castrovilli si è sempre sacrificato, allo zio gli dicevo che sarebbe stato ripagato. Agli Europei Gaetano poteva anche giocare perché si è vista una squadra con tanta voglia ma poca qualità tecnica e si vede da come è andata a finire. Perché purtroppo in 20 squadre di 600 giocatori 550 sono stranieri. Ora gli faccio tanti auguri per questo giorno speciale (il matrimonio, ndr) e per tutto quello che sa".